Dayane Mello orgogliosamente bisessuale, su Instagram la manager pubblica una foto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip ha più volte dichiarato nel corso dei mesi di aver avuto in passato delle storie con delle donne e di aver amato una ragazza dal nome Sofia (lo stesso che ha poi dato a sua figlia, un caso?). Un coming out spontaneo e passato in sordina (non alle fan delle RosMello, però) che è stato messo in luce durante l'ultima puntata in prima serata quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale della brasiliana dove, effettivamente, dichiarava il proprio amore per Rosalinda Cannavò. "Vorrei poter esprimere dei sentimenti, sono tanti nel mio cervello, non so esprimere il mio pensiero: è nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che ...

