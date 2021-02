Covid, Tiziana Panella in quarantena: conduce Tagadà da casa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono in quarantena fiduciaria. Eh si, è successo anche a noi” esordisce così Tiziana Panella in apertura della puntata di Tagadà in onda nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2021, su La7. La conduttrice infatti si trova in quarantena fiduciaria a casa, ma il suo apporto al programma non manca e così eccola comparire in videochiamata dal suo divano, introdotta da Alessio Orsingher che di fatto prende le redini della conduzione nel ruolo di supplenza già rivestito in passato. Con un sorriso che tranquillizza gli spettatori preoccupati per una possibile conseguenza da positività al Covid-19, la conduttrice napoletana cosa sta succedendo: “Improvvisamente sono dall’altra parte della telecamera perché così è richiesto dalla normativa e perché a noi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono infiduciaria. Eh si, è successo anche a noi” esordisce cosìin apertura della puntata diin onda nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2021, su La7. La conduttrice infatti si trova infiduciaria a casa, ma il suo apporto al programma non manca e così eccola comparire in videochiamata dal suo divano, introdotta da Alessio Orsingher che di fatto prende le redini della conduzione nel ruolo di supplenza già rivestito in passato. Con un sorriso che tranquillizza gli spettatori preoccupati per una possibile conseguenza da positività al-19, la conduttrice napoletana cosa sta succedendo: “Improvvisamente sono dall’altra parte della telecamera perché così è richiesto dalla normativa e perché a noi ...

La7tv : #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in col… - SilvanaHansb : RT @La7tv: #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in collegamento da… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in collegamento da… - simsavit : @tagadala7 Alessio, Tiziana: potete accendere un riflettore sulla Regione Umbria? Ci sono grossi problemi sulle pre… - ruiciccio : RT @La7tv: #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in collegamento da… -