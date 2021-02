Covid, da Moderna un vaccino contro la variante sudafricana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid, Moderna presenta un vaccino contro la variante sudafricana. Il nuovo siero pronto a passare alla fase dello studio clinico. Moderna ha consegnato al National Institutes of Health le dosi del vaccino mirato contro la variante sudafricana del Covid. Una nuova possibile svolta in questa emergenza sanitaria che continua a tenere sotto scacco l’Europa ma non solo. Moderna presenta il vaccino contro la variante sudafricana del Covid Il vaccino di Moderna contro la variante sudafricana è ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021)presenta unla. Il nuovo siero pronto a passare alla fase dello studio clinico.ha consegnato al National Institutes of Health le dosi delmiratoladel. Una nuova possibile svolta in questa emergenza sanitaria che continua a tenere sotto scacco l’Europa ma non solo.presenta illadelIldilaè ...

