Coronavirus nel mondo: ecco i Paesi con il record di decessi e contagi (Di giovedì 25 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia di Coronavirus, il numero delle persone che sono decedute a causa di questo sono oltre 2.500.000 nel mondo. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University i decessi sono esattamente 2.500.770. Leggi anche: Variante inglese in Italia: trasmissibilità e quali sono i sintomi I Paesi con più decessi Sempre secondo lo studio condotto dalla Johns Hopkins University, i contagi nel mondo sono in totale 112.737.085. Gli Stati Uniti sono il primo paese per morti e contagi con 506.500 persone decedute e 28.348.259 contagiate. Al secondo posto per decessi c’è il Brasile con 249.957 persone decedute, superato nel conto dei contagi dall’India (11.046.914 persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia di, il numero delle persone che sono decedute a causa di questo sono oltre 2.500.000 nel. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University isono esattamente 2.500.770. Leggi anche: Variante inglese in Italia: trasmissibilità e quali sono i sintomi Icon piùSempre secondo lo studio condotto dalla Johns Hopkins University, inelsono in totale 112.737.085. Gli Stati Uniti sono il primo paese per morti econ 506.500 persone decedute e 28.348.259ate. Al secondo posto perc’è il Brasile con 249.957 persone decedute, superato nel conto deidall’India (11.046.914 persone ...

