Buddies | la serie di buddybank su creatività e talento

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Quanto certe conoscenze possono influenzare un percorso di vita? Quando si parla di lavoro o di passioni, ci sono sempre quelle persone che, irrompendo nel nostro mondo, ci fanno scoprire qualcosa che avevano sempre ignorato. Ci ispirano, ci guidano scompaginando tutte le carte in tavola. Presenze fondamentali, esattamente come quelle che hanno incontrato i protagonisti della nuova web series di buddybank, realizzata da Except, con la regia di Pepsy Romanoff e Andrea Folino, dal titolo Buddies. Nella serie si fa riferimento ad un amico, un “buddy” per l’appunto, che ha aiutato questi ragazzi e ragazze a trasformare una passione in un lavoro vero e proprio. https://www.youtube.com/watch?v=9pDZG94-a2U