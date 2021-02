Bonus Asilo nido 2021: online la procedura di domanda. Le istruzioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ online la procedura di domanda per il Bonus Asili nido 2021. Con una nota sul sito, l’Inps ha comunicato che ora si possono inviare e consultare domande tramite il servizio telematico rilasciato dall’ente e non solo. I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, possono accedere a un Bonus per sostenere le spese per l’Asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate in diversi modi: sul sito Inps o tramite il servizio dedicato o presso i patronati. Tutto viene specifcato nel messaggio 24 febbraio 2021, n. 802, che Inps ha pubblicato per spiegare ai genitori come fare ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ladiper ilAsili. Con una nota sul sito, l’Inps ha comunicato che ora si possono inviare e consultare domande tramite il servizio telematico rilasciato dall’ente e non solo. I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, possono accedere a unper sostenere le spese per l’o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate in diversi modi: sul sito Inps o tramite il servizio dedicato o presso i patronati. Tutto viene specifcato nel messaggio 24 febbraio, n. 802, che Inps ha pubblicato per spiegare ai genitori come fare ...

