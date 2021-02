Banca Ifis | al via piattaforma di digital lending per le PMI

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito del programma di evoluzionee “4business” – l’online banking dedicata alle imprese – ha lanciato una nuovadiriservata alle PMI: “un servizio agile e fullche si estende a tutti i passaggi di istruttoria, valutazione ed erogazione del finanziamento. Grazie a questo nuovo strumento, i clienti potranno richiedere e ottenere da remoto un mutuo garantito dal Fondo di Garanzia MCC in modalità completamentee”, si legge in una nota dell’Istituto. «Per erogare finanziamenti online in maniera efficace c’è bisogno di ridisegnare profondamente tutti i processi e creare un ambiente a misura del cliente, semplice e immediato – ha spiegato Raffaele ...