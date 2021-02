Acquisto mascherine dalla Cina: quattro misure cautelari emesse dal Gip di Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo scrive il gip di Roma Paolo Andrea Taviano nell'ordinanza di misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse delle mascherine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo scrive il gip diPaolo Andrea Taviano nell'ordinanza di misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta della Procura disulle maxi commesse delleL'articolo proviene da Firenze Post.

