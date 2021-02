A letto con la 22enne, il video che inchioda Gerard Depardieu? Proprio mentre... le immagini sconvolgenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gérard Depardieu è stato filmato mentre era impegnato a fare sesso con una giovane attrice 22enne. Ma quest'ultima lo accusa di averla violentata. Il fatto sarebbe successo nella casa (valore da 50 milioni di dollari) parigina dell'attore. Questa l'ultima novità lanciata da Dagopsia sul caso che vede coinvolto l'attore francese. Secondo la polizia francese la vittima ha raccontato che era in uno stato di "diniego" quando è tornata a casa sua dopo la presunta aggressione e che è stata poi aggredita una seconda volta. "Il filmato è stato recuperato da agenti di polizia giudiziaria che indagavano su una serie di presunti stupri compiuti dall'attore 72enne nell'agosto 2018. Lui ha ammesso di aver avuto una relazione consensuale con la giovane, che non può essere nominata per motivi legali, ma nega con veemenza qualsiasi stupro", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gérardè stato filmatoera impegnato a fare sesso con una giovane attrice. Ma quest'ultima lo accusa di averla violentata. Il fatto sarebbe successo nella casa (valore da 50 milioni di dollari) parigina dell'attore. Questa l'ultima novità lanciata da Dagopsia sul caso che vede coinvolto l'attore francese. Secondo la polizia francese la vittima ha raccontato che era in uno stato di "diniego" quando è tornata a casa sua dopo la presunta aggressione e che è stata poi aggredita una seconda volta. "Il filmato è stato recuperato da agenti di polizia giudiziaria che indagavano su una serie di presunti stupri compiuti dall'attore 72enne nell'agosto 2018. Lui ha ammesso di aver avuto una relazione consensuale con la giovane, che non può essere nominata per motivi legali, ma nega con veemenza qualsiasi stupro", ...

