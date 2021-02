Vaccino Covid, Ue: “AstraZeneca rivede consegne” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Commissione Europea non smentisce che AstraZeneca abbia comunicato l’intenzione di tagliare le consegne di vaccini anti-Covid anche per il secondo trimestre 2021, dimezzandole, come riportato ieri sera da Reuters. “Le discussioni con AstraZeneca sul calendario delle consegne continuano – risponde un portavoce della Commissione alla richiesta di una conferma – la compagnia sta rivedendo il calendario e lo sta consolidando, sulla base di tutti i siti produttivi disponibili, in Europa e fuori. La Commissione si attende che le venga presentata una proposta di calendario migliorata”. AstraZeneca aveva già dimezzato, da 80 a 40 mln di dosi (inizialmente a 31 mln, poi le aveva riportate a 40 mln dopo la reazione della Commissione), le consegne di dosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Commissione Europea non smentisce cheabbia comunicato l’intenzione di tagliare ledi vaccini anti-anche per il secondo trimestre 2021, dimezzandole, come riportato ieri sera da Reuters. “Le discussioni consul calendario dellecontinuano – risponde un portavoce della Commissione alla richiesta di una conferma – la compagnia stando il calendario e lo sta consolidando, sulla base di tutti i siti produttivi disponibili, in Europa e fuori. La Commissione si attende che le venga presentata una proposta di calendario migliorata”.aveva già dimezzato, da 80 a 40 mln di dosi (inizialmente a 31 mln, poi le aveva riportate a 40 mln dopo la reazione della Commissione), ledi dosi ...

