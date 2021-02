Uomini e Donne, l’opinione di Isa sulla puntata del 24/02/21 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non trovate esilarante questo fatto che ogni tot tempo così, senza motivo, a Uomini e Donne peschino un povero disgraziato a caso messo per i cazzi suoi in quarta fila nel parterre e lo piantino a centro studio al solo scopo di smerdarlo in mondovisione? Cioè di sto Roberto conoscevamo a mala pena l’esistenza, inquadrato 10 minuti totali in tutta la sua vita agli Elios, e oggi centro studio, segnalazione contro, segnalatrice anonima piazzata dietro le quinte e in comunicazione diretta col solo Gianny Sperty in modalità Tenente Colombo, presunti messaggi ambigui scambiati con questa e quell’altra, ordinanza restrittiva e querela per truffa ai danni della SacraReda. Ma, voglio dire, ma con che faccia ci mettiamo qua a parlare per un’ora di sto tizio sconosciuto ai più quando lì dentro c’è gente che da anni fa il buono e il cattivo tempo e continua ad ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non trovate esilarante questo fatto che ogni tot tempo così, senza motivo, apeschino un povero disgraziato a caso messo per i cazzi suoi in quarta fila nel parterre e lo piantino a centro studio al solo scopo di smerdarlo in mondovisione? Cioè di sto Roberto conoscevamo a mala pena l’esistenza, inquadrato 10 minuti totali in tutta la sua vita agli Elios, e oggi centro studio, segnalazione contro, segnalatrice anonima piazzata dietro le quinte e in comunicazione diretta col solo Gianny Sperty in modalità Tenente Colombo, presunti messaggi ambigui scambiati con questa e quell’altra, ordinanza restrittiva e querela per truffa ai danni della SacraReda. Ma, voglio dire, ma con che faccia ci mettiamo qua a parlare per un’ora di sto tizio sconosciuto ai più quando lì dentro c’è gente che da anni fa il buono e il cattivo tempo e continua ad ...

