Un posto al sole, anticipazioni 25 febbraio: una brutta sorpresa per Clara (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alberto e Clara torneranno ad animare le vicende di Un posto al sole, come spiegano le anticipazioni di giovedì 25 febbraio. La coppia recentemente ha affrontato molte incomprensioni soprattutto a causa della gelosia della Curcio nei confronti di Barbara Filangieri, proprietaria dell'agenzia immobiliare per la quale ha iniziato a lavorare Palladini dopo un lungo e complicato periodo di disoccupazione. Clara, infatti, si è resa conto che la donna ha un debole per il suo compagno e ha iniziato a fare continue scenate ad Alberto che, dal canto suo, ha minimizzato accusando la ragazza di essere un'insicura. Successivamente, Clara ha intercettato un messaggio di Barbara indirizzato ad Alberto e a quel punto ha capito che i suoi sospetti erano fondati e che tra loro c'è ...

