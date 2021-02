Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata – VIDEO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 20.00 – Dybala atterrato a Caselle – L’attaccante argentinoJuventus ha fatto ritorno questa sera da Barcellona, dove ha sostenuto accertamenti clinici in merito all’infortunio. IlOre 18.30 – Torino Sassuolo sempre più a rischio rinvio – La sfida24adiA potrebbe non disputarsi a causa dei sette casi di positività al Coronavirus nella rosa granata. LeOre 16.00 – Fiorentina, Barone sulle condizioni di Kokorin e Ribery – Joe Barone, direttore generaleFiorentina, ha parlato ai ...

Agenzia_Ansa : Covid: 13.314 nuovi casi, 356 morti. Tasso di positività in calo Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24… - fanpage : 'O stiamo attenti o rischiamo un nuovo #lockdown', il monito del dottor Garattini - fanpage : Il Governo Draghi dice stop alle riaperture. #24febbraio - antonellopili : RT @FedSolidarieta: Le ultime notizie dalla Federazione e dal territorio nella nostra homepage - giallorossiME : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Fc Messina, Costantino: 'Vorrei poter allenare tutta la settimana' VIDEO) è stato pubblicato su: Temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Consiglio dei ministri è riunito per nominare i sottosegretari del governo . Il presidente del Consiglio ha scelto dopo le indicazioni dei partiti. Il s ottosegretario con delega ai Servizi segreti ...Nelle24 ore si erano registrati 356 decessi che portavano il bilancio totale delle ... Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostredi gossip, televisione, musica, ...Dopo la nomina dei ministri, la nuova sfida del governo di Mario Draghi è la formazione della squadra dei sottosegretari.Dopo Dybala ancora out per un problema al ginocchio continua il momento no di Alvaro Morata che non si è allenato con il gruppo ...