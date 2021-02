Sanremo | regolamentazione dei sentieri a Monte Bignone | il pensiero del nostro lettore Fulvio

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo regolamentazione

SanremoNews.it

Trasformiamo quel poco di autentico che resta diin un parco giochi, aperto a chiunque abbia da buttarci qualche monetina nel cappello. Il bosco non va 'regolamentato', va 'lasciato in pace', ......ha aggiunto Luca Lombardi di Fratelli d'Italia " Si mette inoltre a disposizione il nome di... Favorevole invece il parere di Andrea Artioli : " Dare unaè un inizio, anche se ...Fedez parteciperà per la prima volta la Festival, insieme all'amica e collega Francesca Michielin. Nelle scorse settimane il rapper ...Meravigliose», conclude «Sarà un Festival all'insegna delle donne - aggiunge il direttore artistico - non solo per le cantanti in gara, che sono dieci, ma anche durante le cinque serate. «Vogliamo far ...