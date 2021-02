Ricoveri Covid in Veneto, Flor: “Dopo 53 giorni di calo si torna a crescere” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) tornano a crescere i Ricoveri da Covid-19 in Veneto oggi. Ieri i nuovi contagi registrati in 24 ore in Veneto erano 895, mentre lunedì 23 febbraio erano 1.062 i nuovi positivi. Il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor lancia l’allarme: “Troppi assembramenti, i controlli non bastano”. >> Brescia rivive l’incubo, il sistema sanitario al limite: «È iniziata la terza ondata» Veneto Covid oggi In collegamento insieme al presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, il direttore generale della sanità veneta Flor ieri sera in conferenza stampa ha lanciato l’allarme per l’innalzamento del numero dei Ricoveri in regione. Comunicando il bollettino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)no ada-19 inoggi. Ieri i nuovi contagi registrati in 24 ore inerano 895, mentre lunedì 23 febbraio erano 1.062 i nuovi positivi. Il direttore generale della sanità veneta Lucianolancia l’allarme: “Troppi assembramenti, i controlli non bastano”. >> Brescia rivive l’incubo, il sistema sanitario al limite: «È iniziata la terza ondata»oggi In collegamento insieme al presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, il direttore generale della sanità venetaieri sera in conferenza stampa ha lanciato l’allarme per l’innalzamento del numero deiin regione. Comunicando il bollettino ...

