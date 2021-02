Rep. Congo: Di Stasio (M5S), 'tragedia non fermerà impegna Italia per pace' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Questa tragedia è impossibile da accettare. Se ne vanno, per mani criminali, lodevoli servitori dello Stato, costruttori di pace, che in quest'Aula ricordiamo perché hanno perso la vita svolgendo il proprio dovere, alacremente, in patria e nel mondo dove l'Italia si impegna nel suo compito di difesa dei valori democratici". Lo ha affermato Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento 5 Stelle, intervenendo dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull'attentato nella Repubblica democratica del Congo. “Questa tragedia -ha aggiunto- non fermerà l'Italia che continuerà a promuovere i processi di pace nel mondo e per questo ringraziamo ancora una volta gli uomini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Questaè impossibile da accettare. Se ne vanno, per mani criminali, lodevoli servitori dello Stato, costruttori di, che in quest'Aula ricordiamo perché hanno perso la vita svolgendo il proprio dovere, alacremente, in patria e nel mondo dove l'sinel suo compito di difesa dei valori democratici". Lo ha affermato Iolanda Di, deputata del Movimento 5 Stelle, intervenendo dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull'attentato nella Repubblica democratica del. “Questa-ha aggiunto- nonl'che continuerà a promuovere i processi dinel mondo e per questo ringraziamo ancora una volta gli uomini e ...

