Prossimo turno Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 23ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 24ª Giornata (26-28 febbraio) Venerdì 26 febbraio Ore 20.45, TORINO-SASSUOLO (SKY) Sabato 27 febbraio Ore 15.00, SPEZIA-PARMA (SKY) Ore 18.00, BOLOGNA-LAZIO (SKY) Ore 20.45, VERONA-JUVENTUS (DAZN e DAZN1) Domenica 28 febbraio Ore 12.30, SAMPDORIA-ATALANTA (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, CROTONE-CAGLIARI (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, INTER-GENOA (SKY) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-BENEVENTO (SKY) Ore 20.45, ROMA-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com

