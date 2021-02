Playstation in vendita a prezzo conveniente: carabinieri denunciano 40enne per truffa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un ragazzo del Mandamento baianese che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 170 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria undella provincia di Napoli, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola un ragazzo del Mandamento baianese che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi una nota console per videogiochi inon-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 170 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze ...

