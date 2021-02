Napoli, tamponi, test rapidi e mascherine rubati al presidio covid drive-in (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nel comune di Castellammare di Stabia ignoti hanno rubato tamponi, test rapidi e mascherine da un presidio covid drive-in delle Antiche Terme. Si tratta di un gesto inqualificabile che non porta altro risultato se non quello di andare incontro ai propri concittadini. Chi ha commesso un atto del genere infatti evidentemente non ha a cuore il benessere e la salute dei propri cari. Il presidio delle Antiche Terme era un punto di riferimento per gli stabiesi. Queste le parole del primo cittadino di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino sulla propria pagina facebook: “Il distretto Asl ci ha comunicato che dal presidio covid drive-in delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel comune di Castellammare di Stabia ignoti hanno rubatoda un-in delle Antiche Terme. Si tratta di un gesto inqualificabile che non porta altro risultato se non quello di andare incontro ai propri concittadini. Chi ha commesso un atto del genere infatti evidentemente non ha a cuore il benessere e la salute dei propri cari. Ildelle Antiche Terme era un punto di riferimento per gli stabiesi. Queste le parole del primo cittadino di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino sulla propria pagina facebook: “Il distretto Asl ci ha comunicato che dal-in delle ...

robertopontillo : RT @salernonotizie: Covid, nell’Agro fa paura la variante: tamponi sospetti spediti a Napoli per esami - salernonotizie : Covid, nell’Agro fa paura la variante: tamponi sospetti spediti a Napoli per esami - hashtag24news1 : Dopo aver siglato un protocollo d'intesa con Federlab Italia e Unione Industriali per assicurare ai medici partenop… - enrico_telese : RT @SkyTG24: Covid, in Campania 1.436 nuovi contagi su 15.061 tamponi. Diretta - erne1976 : RT @MrHeisenberg78: 22000 vaccini in 2 giorni in Lombardia,tot 599000. Viaggiano a 10000 tamponi al gg se si continua cosi,i restanti 9,4ml… -