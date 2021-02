Milleproroghe, via libera della Camera: tutte le novità del decreto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Viene ufficializzato il cosidetto decremo Milleproroghe dopo la votazione della Camera. Andiamo a vedere tutte le novità dal Bonus Vacanze alla Cig. L’Aula della Camera dà il via libera al decreto Milleproroghe, con ben 322 voti a favore, solamente 2 contrari e 31 astenuti. Gli astenuti sono soprattutto i componenti di Fratelli d’Italia, ad annunciarlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Viene ufficializzato il cosidetto decremodopo la votazione. Andiamo a vedereledal Bonus Vacanze alla Cig. L’Auladà il viaal, con ben 322 voti a favore, solamente 2 contrari e 31 astenuti. Gli astenuti sono soprattutto i componenti di Fratelli d’Italia, ad annunciarlo L'articolo proviene da Inews.it.

infoitinterno : Milleproroghe, via libera dalla Camera. Ecco tutte le agevolazioni - infoitinterno : Milleproroghe, via libera della Camera con 322 sì. Cosa cambia per la scuola [VIDEO] - statodelsud : La Camera dà il primo via libera al disegno di legge di conversione del Milleproroghe - Pino__Merola : La Camera dà il primo via libera al disegno di legge di conversione del Milleproroghe - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Milleproroghe, via libera dalla Camera: 322 sì, 2 i contrari #milleproroghe -