Meteo Marzo | anticiclone andrà in crisi Tornerà l’inverno | le ultimissime

Un potente anticiclone tiene sotto scacco l'Italia e oltre mezza Europa. Il tepore regala un vero e proprio assaggio di primavera, ma sul cuore dell'Europa il caldo è decisamente anomalo per il periodo, considerando che si registrano valori degni di una primavera già più che matura. La colonnina di mercurio è attesa in ulteriore aumento anche sull'Italia, con le foschie e le nebbie in attenuazione che non inibiranno più troppo il riscaldamento diurno come accaduto nei giorni scorsi. Sulle aree interne e pianeggianti del Centro-Nord sono previsti picchi non lontani dai record storici. Questo deciso assaggio di primavera durerà sino a venerdì, poi l'anticiclone andrà incontro ad un parziale decadimento e soprattutto verrà meno la notevole alimentazione calda d'origine subtropicale. Le temperature sono quindi destinate ad una ...

