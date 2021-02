Lawrence Ferlinghetti | 5 poesie per ricordare il poeta guru della Beat Generation

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), ribelle, se ne è andato all'età di 101 anni. Una vita formidabile che ha attraversato tutte le vicende del secondo Novecento e insieme un'esistenza fatta di mille avventure creative e artistiche., pittore, autore radiofonico, traduttore, editore di quella che fu la controcultura, scoprì Jack Kerouac e pubblicò L’Urlo di Allen Ginsberg sfidando la censura e allargando il principiolibertà di espressione, temi tornati oggi di grande attualità. Libertario, anarchico, aveva vissuto in prima persona tante tragedie personali e quelle che la Storia riserva a ciascuno. Pure non aveva mai abbandonato lo sguardo curioso e gioioso del bambino, il fanciullino pascoliano tanto che il suo ultimo libro, pubblicato nel 2019 ...

GassmanGassmann : Lawrence Ferlinghetti. RIP ???? #freedom - Agenzia_Ansa : E' morto all'eta' di 101 anni il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti, vecchio proprietario dell'iconica librer… - Radio3tweet : Sto aspettando perennemente e per sempre una rinascita di meraviglia. Lawrence Ferlinghetti, la sua voce e le sue p… - AMB_SEBASTIANI : RT @chiaralessi: (mi ha fatto anche tenerezza. Sottsass uno di noi: aveva fatto una foto con vip e gli era anche venuta particolarmente ben… - GraRulli : Ciao poeta “Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore e i cui pastori sono guide cattive.“ Lawrence Ferlinghetti -

Ultime Notizie dalla rete : Lawrence Ferlinghetti

Morto, ultimo poeta della Beat Generation. Aveva 101 anni Si è spento nella sua casa di San Francisco, accudito dal figlio, il poeta ed editore di riferimento della beat generation. A ...Scomparso a 101 anni, grande esponente della Beat Generation. La collaboratrice Giada Diana racconta un aneddoto che lo lega a Scilla Il poetasi è spento nella notte del 22 ...Nel 2002 per “Notti di luce”, un anno dopo l’11 settembre, il grande poeta americano arrivò in città per partecipare ad una performance con Enrico Rava alla tromba e al flicorno sul suo testo “Blind P ...(AGR) Di Pino Rampolla E' morto a San Francisco il Grande Poeta americano Lawrence Ferlinghetti leggenda della beat generation, aveva 101 anni. Poeta ma anche editore e creatore della libreria City [.