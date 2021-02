Governo Draghi, al superpoliziotto Franco Gabrielli la delega agli 007 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Direttore del Sisde, capo della Protezione civile, capo della Polizia ed ora Autorità delegata ai Servizi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ceduto in mani esperte il delicato settore dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Direttore del Sisde, capo della Protezione civile, capo della Polizia ed ora Autoritàta ai Servizi. Il presidente del Consiglio Marioha ceduto in mani esperte il delicato settore dell'...

Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - NicolaPorro : Salvini incontra Draghi; Bonaccini e Patuanelli sposano la sua linea sui ristoranti. Forse, nel governo, il fronte… - Lormen8 : RT @Davide: Quattro anni dopo, sottosegretario agli Interni del governo Draghi: impossible is nothing - ottovanz : RT @DonaConzatti: Si riparte finalmente!! Buon lavoro al Governo #Draghi e un abbraccio alla squadra di @ItaliaViva Ministra @elenabonetti… -