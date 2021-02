Giampiero Riccioli, chi è l’indagato per l’omicidio di Luigi e Alessandro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Finisce in manette Giampiero Riccioli, accusato di avere ucciso i suoi due dipendenti. Per gli inquirenti loro lo accusarono di una grave colpa. Giampiero Riccioli, l’uomo proprietario del terreno da cui sono emersi i cadaveri di Luigi Cerreto, 23 anni, e di Alessandro Sabatino, 40, è in arresto da una settimana con l’accuso di omicidio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Finisce in manette, accusato di avere ucciso i suoi due dipendenti. Per gli inquirenti loro lo accusarono di una grave colpa., l’uomo proprietario del terreno da cui sono emersi i cadaveri diCerreto, 23 anni, e diSabatino, 40, è in arresto da una settimana con l’accuso di omicidio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

