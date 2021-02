Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Voglio sparire, non ce la faccio più”. Ma era uno scherzo de Le Iene (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È andato in onda ieri, nella puntata del Le Iene di martedì 23 febbraio, uno scherzo a Elisabetta Gregoraci che la showgirl non dimenticherà tanto facilmente. Elisabetta è stata finta vittima di un hackeraggio del proprio profilo Instagram. Con la complicità della sorella Marzia e del social media manager, Le Iene hanno fatto in modo che qualcuno pubblicasse dall’account di Elisabetta Gregoraci alcune stories contro gli ex compagni del Grande Fratello Vip: Francesco Oppini, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. L’ex moglie di Flavio Briatore, che si trovava in quel momento con la sorella e il proprio staff a Montecarlo, è rimasta sconvolta tanto che, mentre si stava dirigendo verso l’abitazione del (finto) hacker per capire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È andato in onda ieri, nella puntata del Ledi martedì 23 febbraio, unoche la showgirl non dimenticherà tanto facilmente.è stata finta vittima di un hackeraggio del proprio profilo Instagram. Con la complicità della sorella Marzia e del social media manager, Lehanno fatto in modo che qualcuno pubblicasse dall’account dialcune stories contro gli ex compagni del Grande Fratello Vip: Francesco Oppini, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. L’ex moglie di Flavio Briatore, che si trovava in quel momento con la sorella e il proprio staff a Montecarlo, è rimasta sconvolta tanto che, mentre si stava dirigendo verso l’abitazione del (finto) hacker per capire ...

