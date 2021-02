Criminalità | la relazione della Dia | “Clan campani operano in Molise”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le indagini concluse negli ultimi anni continuano a evidenziare un contesto territoriale non interessato da una stabile e strutturata presenza di insediamenti mafiosi“. È quanto si legge nellasemestrale (gennaio-giugno 2020)Direzione investigativa antimafia (Dia) nella parte relativa al. “Le aree potenzialmente più critiche permangono quelle lungo la fascia adriatica e nelle zone del Sannio/Matese, attesa la contiguità territoriale con realtà caratterizzate da alta densità mafiosa, pugliesi e campane, che spesso hanno scelto il territorio molisano per stabilirvi domicilio ovvero come rifugio per latitanti o per avviare attività delittuose, per lo più legate a traffici di stupefacenti. Tendenzialmente – prosegue la– i diversi gruppi riescono a mimetizzare ...