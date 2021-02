Covid, Speranza: «Non ci sono le condizioni per allentare le misure» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro al Senato sulle nuove misure, che varranno fino al 6 aprile includendo anche la Pasqua: «Differenziare su base regionale ci ha permesso di non ricorrere a lockdown generalizzati». Nuovi dati non incoraggianti: Rt sopra l’1, terapie intensive in difficoltà in 5 regioni Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro al Senato sulle nuove, che varranno fino al 6 aprile includendo anche la Pasqua: «Differenziare su base regionale ci ha permesso di non ricorrere a lockdown generalizzati». Nuovi dati non incoraggianti: Rt sopra l’1, terapie intensive in difficoltà in 5 regioni

