Covid: Meloni, 'si incide su vita persone, rendere pubblici tutti atti Cts' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Vorremmo sapere e leggere i dati del Cts. Il fatto che Fratelli d'Italia abbia dovuto fare ricorso il Tar contro la decisione del governo di pubblicare solo i dati del Cts che decideva, dopo che ci era stata bocciata la proposta di renderli pubblici in Aula, è una follia, perchè se incidi sulla vita delle persone, mi devi dire sulla base di quale evidenze lo fai, non puoi tenerlo per te". Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Se un ristoratore può tenere aperto a pranzo rispettando determinate prescrizioni, perchè -ha ribadito la leader di fdi- quelle prescrizioni non diventano più efficaci a cena? Il problema delle chiusure per come sono state fatte è che sono irragionevoli. Le palestre possono restare aperte con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Vorremmo sapere e leggere i dati del Cts. Il fatto che Fratelli d'Italia abbia dovuto fare ricorso il Tar contro la decisione del governo di pubblicare solo i dati del Cts che decideva, dopo che ci era stata bocciata la proposta di renderliin Aula, è una follia, perchè se incidi sulladelle, mi devi dire sulla base di quale evidenze lo fai, non puoi tenerlo per te". Lo ha sottolineato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Se un ristoratore può tenere aperto a pranzo rispettando determinate prescrizioni, perchè -ha ribadito la leader di fdi- quelle prescrizioni non diventano più efficaci a cena? Il problema delle chiusure per come sono state fatte è che sono irragionevoli. Le palestre possono restare aperte con ...

TV7Benevento : Covid: Meloni, 'si incide su vita persone, rendere pubblici tutti atti Cts'... - ElyCoss : RT @Fabio64356227: Ristoranti e bar in silenzio? Aspettavate salvini care puttane, vi trovate ancora col culo per terra? Provate con la Mel… - MassoniSerafino : GIORGIA MELONI E IL COVID-19 - Giusepp66890796 : RT @Fabio64356227: Ristoranti e bar in silenzio? Aspettavate salvini care puttane, vi trovate ancora col culo per terra? Provate con la Mel… - Virus1979C : RT @Fabio64356227: Ristoranti e bar in silenzio? Aspettavate salvini care puttane, vi trovate ancora col culo per terra? Provate con la Mel… -