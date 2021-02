Covid a scuola, a Ercolano lezioni in presenza sospese al “Tilgher” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Sarà sospesa fino al 2 marzo incluso l’attività didattica in presenza nell’istituto d’istruzione superiore ‘A. Tilgher’ in via Casacampora a Ercolano (Napoli): lo ha disposto il sindaco, Ciro Buonajuto, con un’ordinanza. La decisione è stata presa a seguito di una nota dell’Asl Na 3 Sud che comunicava al primo cittadino casi accertati di docenti e alunni positivi al Covid 19. Per gli alunni sarà attivata la didattica a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sarà sospesa fino al 2 marzo incluso l’attività didattica innell’istituto d’istruzione superiore ‘A.’ in via Casacampora a(Napoli): lo ha disposto il sindaco, Ciro Buonajuto, con un’ordinanza. La decisione è stata presa a seguito di una nota dell’Asl Na 3 Sud che comunicava al primo cittadino casi accertati di docenti e alunni positivi al19. Per gli alunni sarà attivata la didattica a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - repubblica : ?? Covid, torna l'incubo scuola: ora a fare paura sono le varianti - niUINterest : RT @Borderline_24: #Puglia, scuole in did per fermare la variante inglese: “Più contagi Covid tra studenti da 3 a 13 anni” - Skech82 : @CaterpillarAM visto che avete tanto insistito con le scuole, adesso che la figlia della mia compagna ha mal di gol… -