“C’è bisogno di lei!”. Dalla politica l’inatteso elogio a Barbara D’Urso. E in rete è il caos: “Ma stai scherzando?” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Barbara D’Urso è al centro di innumerevoli voci negative in questi giorni. Infatti si fa sempre più insistente la voce riguardante una possibile sostituzione di ‘Live – Non è la D’Urso’, che verso marzo-aprile potrebbe lasciare spazio ad altri programmi. Stando ai rumor, gli ascolti non stanno soddisfacendo i vertici Mediaset e dunque il ‘Biscione’ sarebbe pronto a cambiare programmazione. Ovviamente i fan di Carmelita sono rimasti malissimo e sperano si tratti di una news infondata. Nelle ultime ore però è arrivato un sostegno assoluto a Barbara D’Urso da una persona inaspettata. Tutti si sarebbero immaginati di leggere un post da qualsiasi altra figura, ma non certamente da lui. Sono giunti dunque dei grandissimi complimenti nei confronti della presentatrice, la quale sarà rimasta piacevolmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è al centro di innumerevoli voci negative in questi giorni. Infatti si fa sempre più insistente la voce riguardante una possibile sostituzione di ‘Live – Non è la’, che verso marzo-aprile potrebbe lasciare spazio ad altri programmi. Stando ai rumor, gli ascolti non stanno soddisfacendo i vertici Mediaset e dunque il ‘Biscione’ sarebbe pronto a cambiare programmazione. Ovviamente i fan di Carmelita sono rimasti malissimo e sperano si tratti di una news infondata. Nelle ultime ore però è arrivato un sostegno assoluto ada una persona inaspettata. Tutti si sarebbero immaginati di leggere un post da qualsiasi altra figura, ma non certamente da lui. Sono giunti dunque dei grandissimi complimenti nei confronti della presentatrice, la quale sarà rimasta piacevolmente ...

borghi_claudio : Ma che bisogno c'è di cancellare i post? La votazione a favore del MES è stata già più che sufficiente. - makkox : - ha detto resilienza! - ma non fa niente, non fa niente. ha premesso 'come si dice oggi' - aoh, ieri su twitter lo… - TeresaBellanova : Nei partiti c'è una sorta di misoginia e questo è sbagliatissimo, perché la politica ha bisogno delle donne. Sono c… - Compagno_Pert : @LucaBizzarri @CarloCalenda Mica c'è bisogno che qualcuno ci avvicini alla figa. - Franci83686176 : @RobertoRenga Per le persone di sinistra c'è bisogno di un partito. È tutto, e non solo da twitter. -

