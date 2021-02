A telecamere spente, faccia a faccia tra la Gregoraci e il suo "nemico" a Mediaset: incrocio pericoloso. E dicono che... (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Acqua passata. Basta rancori. Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino, grazie a Le iene l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il conduttore (finalmente) riescono a chiarirsi. La Gregoraci è al centro di uno scherzo della trasmissione di Italia1, grazie a Nicolò De Vitiis. Subito dopo arriva in studio per un'intervista lampo. Innanzitutto parla del Grande Fratello vip, di cui è stata concorrente. Smentisce anche il presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito Flavio Briatore. Tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino, lo scorso anno, nono sono mancate tensioni. Grazie a Le Iene si confrontano. Parlano a lungo. Riescono a far chiarezza su quanto accaduto. Ci dicono dal quartier generale Mediaset che la pace avviene a telecamere spente. E mettono una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Acqua passata. Basta rancori. Pace fatta tra Elisabettae Nicola Savino, grazie a Le iene l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il conduttore (finalmente) riescono a chiarirsi. Laè al centro di uno scherzo della trasmissione di Italia1, grazie a Nicolò De Vitiis. Subito dopo arriva in studio per un'intervista lampo. Innanzitutto parla del Grande Fratello vip, di cui è stata concorrente. Smentisce anche il presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito Flavio Briatore. Tra Elisabettae Nicola Savino, lo scorso anno, nono sono mancate tensioni. Grazie a Le Iene si confrontano. Parlano a lungo. Riescono a far chiarezza su quanto accaduto. Cidal quartier generaleche la pace avviene a. E mettono una ...

