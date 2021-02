Un Posto al Sole, anticipazioni 23 febbraio: Michele è pronto ad aiutare Emil (Di martedì 23 febbraio 2021) anticipazioni e curiosità sul nuovo episodio, in onda martedì 23 febbraio, della soap Un Posto al Sole . Ecco cosa vedremo su Rai Tre, dalle 20.40 circa. Niko pronto a difendere Emil Questa sera, dalle 20.40 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo ed atteso episodio della soap Un Posto al Sole . Vediamo alcune anticipazioni. Emil, qualche giorno fa, è stato arrestato, ma Niko è pronto a prendere le sue difese. Il giovane è convinto della sua innocenza ed intende provarla dinanzi al giudice. Ma c’è anche un’altra persona convinta di ciò, e si tratta di Michele . Saviani, a differenza di Silvia, pensa che non sia stato Stoian ad aggradirli qualche mese fa. Per Silvia, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)e curiosità sul nuovo episodio, in onda martedì 23, della soap Unal. Ecco cosa vedremo su Rai Tre, dalle 20.40 circa. Nikoa difendereQuesta sera, dalle 20.40 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo ed atteso episodio della soap Unal. Vediamo alcune, qualche giorno fa, è stato arrestato, ma Niko èa prendere le sue difese. Il giovane è convinto della sua innocenza ed intende provarla dinanzi al giudice. Ma c’è anche un’altra persona convinta di ciò, e si tratta di. Saviani, a differenza di Silvia, pensa che non sia stato Stoian ad aggradirli qualche mese fa. Per Silvia, ...

