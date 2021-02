“Siate meno bianchi”: così la Coca-Cola esorta i dipendenti all’autorazzismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “Essere meno bianchi”, to be less white: con questa esortazione la Coca-Cola invita i propri dipendenti a combattere la discriminazione razziale e il razzismo. Secondo quanto riportato da Fox Business, la multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato sull’autorazzismo e la “vergogna di essere bianchi”. La Coca-Cola impone l’autorazzismo ai propri dipendenti Essere meno bianchi, spiegano le diapositive mostrate durante il corso, vuol dire “essere meno arroganti”, meno “sicuri”, più “umili” e, soprattutto, occorre darci un taglio con la “solidarietà fra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “Essere”, to be less white: con questazione lainvita i propria combattere la discriminazione razziale e il razzismo. Secondo quanto riportato da Fox Business, la multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato sull’autorazzismo e la “vergogna di essere”. Laimpone l’autorazzismo ai propriEssere, spiegano le diapositive mostrate durante il corso, vuol dire “esserearroganti”,“sicuri”, più “umili” e, soprattutto, occorre darci un taglio con la “solidarietà fra ...

Anto202016 : RT @IlPrimatoN: La multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato sull'auto… - napulegno79 : RT @IlPrimatoN: La multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato sull'auto… - IlPrimatoN : La multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato s… - yanansluv : a parte che come se lui da single non si fosse scopato chiunque, ogni volta che alfonso accennava ad un concorrente… - NicoConsoli23 : Che stupidaggine... #CocaCola @cocacolaIT @cocacola -