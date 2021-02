Risparmio, perché investire in un conto deposito: "Rendimax Vincolo e Vinco", l'iniziativa di Banca Ifis (Di martedì 23 febbraio 2021) Zero costi, massima semplicità, effetto di un servizio interamente digitale, regole chiare e definite, tassi di rendimento più elevati rispetto a quelli offerti da un “semplice” conto corrente. Queste le cinque caratteristiche che rendono il conto deposito uno strumento più conveniente e a bassissimo rischio rispetto ad altri prodotti finanziari come l'investimento in azioni, in titoli governativi con analoga scadenza, liquidità ferma nei conti correnti. Il conto deposito non conduce infatti a un rendimento atteso in base a scenari di mercato ma a un profitto certo che non è soggetto a volatilità. Il tutto in un orizzonte temporale definito in fase di stipula di contratto: un arco temporale che può essere esso stesso un vantaggio per il cliente perché, nella corretta definizione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Zero costi, massima semplicità, effetto di un servizio interamente digitale, regole chiare e definite, tassi di rendimento più elevati rispetto a quelli offerti da un “semplice”corrente. Queste le cinque caratteristiche che rendono iluno strumento più conveniente e a bassissimo rischio rispetto ad altri prodotti finanziari come l'investimento in azioni, in titoli governativi con analoga scadenza, liquidità ferma nei conti correnti. Ilnon conduce infatti a un rendimento atteso in base a scenari di mercato ma a un profitto certo che non è soggetto a volatilità. Il tutto in un orizzonte temporale definito in fase di stipula di contratto: un arco temporale che può essere esso stesso un vantaggio per il cliente, nella corretta definizione del ...

41bis: avvocato Provenzano, 'carcere duro incostituzionale, vergognosa applicazione' (2)