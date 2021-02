Rep. Congo: Procaccini (Fdi), 'monito per maggiore attenzione a politica estera' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'attentato in Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, insieme all'autista del mezzo con cui viaggiavano, è una notizia che ci rattrista profondamente ma deve anche rappresentare occasione di monito e riflessione”. Lo afferma l'europarlamentare di Fdi-Ecr Nicola Procaccini. “E' un richiamo a governo e istituzioni -aggiunge- per fornire nuovamente grande importanza e attenzione alla politica estera dell'Italia, a cominciare dalla difesa dei confini, ma anche a valorizzare e difendere il lavoro della nostra diplomazia, di figure di valore come Luca Attanasio, e delle nostre forze militari. Mi unisco al dolore delle famiglie e del Paese intero per la perdita di due valorosi rappresentanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'attentato inin cui hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, insieme all'autista del mezzo con cui viaggiavano, è una notizia che ci rattrista profondamente ma deve anche rappresentare occasione die riflessione”. Lo afferma l'europarlamentare di Fdi-Ecr Nicola. “E' un richiamo a governo e istituzioni -aggiunge- per fornire nuovamente grande importanza ealladell'Italia, a cominciare dalla difesa dei confini, ma anche a valorizzare e difendere il lavoro della nostra diplomazia, di figure di valore come Luca Attanasio, e delle nostre forze militari. Mi unisco al dolore delle famiglie e del Paese intero per la perdita di due valorosi rappresentanti ...

