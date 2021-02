Qatar: 6.500 migranti morti nella totale indifferenza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Qatar diventa, nella più totale indifferenza, la tomba dei migranti. Più di 6.500 lavoratori provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti. Ma da quando il Qatar ha avuto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo 10 anni fa, la sua politica sociale è completamente morta, dando valore solo all’organizzazione Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildiventa,più, la tomba dei. Più di 6.500 lavoratori provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono. Ma da quando ilha avuto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo 10 anni fa, la sua politica sociale è completamente morta, dando valore solo all’organizzazione

