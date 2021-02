Noleggio a lungo termine, non c’è Covid che tenga. I privati continuano a sceglierlo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Noleggio a lungo termine continua a essere una formula molto apprezzata dagli italiani, nonostante la situazione di crisi indotta dalla pandemia da Covid stia ridisegnando le abitudini sociali e quindi anche quelle legate alla mobilità. Secondo una ricerca condotta da Aniasa, il comparto di Confindustria che rappresenta l’insieme dei servizi legati alla mobilità, ad oggi sono più di 65 mila i privati senza partita iva a scegliere il Noleggio a lungo termine per gli spostamenti, 70 mila quelli con partita iva e 80 mila le aziende che si affidano a questa formula per i propri dipendenti. Tra i vantaggi evidenziati ci sono i costi fissi e pacchetti all inclusive che, insieme a un quasi azzeramento delle pratiche burocratiche, attribuiscono al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilcontinua a essere una formula molto apprezzata dagli italiani, nonostante la situazione di crisi indotta dalla pandemia dastia ridisegnando le abitudini sociali e quindi anche quelle legate alla mobilità. Secondo una ricerca condotta da Aniasa, il comparto di Confindustria che rappresenta l’insieme dei servizi legati alla mobilità, ad oggi sono più di 65 mila isenza partita iva a scegliere ilper gli spostamenti, 70 mila quelli con partita iva e 80 mila le aziende che si affidano a questa formula per i propri dipendenti. Tra i vantaggi evidenziati ci sono i costi fissi e pacchetti all inclusive che, insieme a un quasi azzeramento delle pratiche burocratiche, attribuiscono al ...

