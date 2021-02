Miozzo avverte Draghi | “La catastrofe? Non è imminente”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un’importante riunione è andata in scena questa sera a Palazzo Chigi tra il premier Mario, alcuni ministri e i rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico. Ecco le ultime novità. “Abbiamo rappresentato al presidentei dati e i numeri dal punto di vista scientifico noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione diL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo avverte

ViaggiNews.com

Il Cts scoraggia allentamenti delle misure e: 'La variante inglese a metà marzo sarà ... Iv) e anche gli esperti Silvio Brusaferro (presidente Iss), Agostino(coordinatore Cts) e Franco ...>>scuole chiuse, spunta nuova ipotesi del Cts: "Lo chiedo da sempre" Ricciardi: 'Lockdown ... in 5 - 6 settimane,Silvio Brusaferro, essa diventerà la variante prevalente in Italia. >> ...Un'importante riunione è andata in scena questa sera a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, alcuni ministri e i rappresentanti del Cts ...Agostino Miozzo, Cts: "Serve lockdown totale di 2 mesi". E su scuole: "Chiuse se c'è rischio da varianti, non possiamo tenerle aperte ad ogni costo".