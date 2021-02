LIVE Lazio-Bayern Monaco 1-4 | Champions League in DIRETTA | segna Correa!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Fuori Lucas Leiva e Patric per Escalante e Hoedt nella. 54? Ancora Correa prova il tiro, Neuer para in tuffo. 52? Giallo per Leiva per fallo su Musiala. 50? Goooooooooooool, Correaaaaaaaaaaaa, l’argentino riesce a sfondare in mezzo e con un tiro sul secondo palo mette in rete,1-4. 48? Gol, Autogol Acerbi, Sanè se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Acerbi che non riesce a spazzare bene,0-4. 46? Inizia la ripresa! 21.50 Inizio horror dei biancocelesti che provocano attraverso due gravi disattenzioni le reti del, nel mezzo anche la rete del giovane Musiala, poche azioni offensive per la squadra di Inzaghi che deve ...