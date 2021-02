Lewandowski fa 72 in Champions League. Solo Ronaldo e Messi hanno segnato più gol (Di martedì 23 febbraio 2021) Con la rete di questa sera alla Lazio Robert Lewandowski si è portato a quota 72 reti in Champions League. Il polacco ora è sul podio dei migliori marcatori di tutti i tempi nella competizione superando Raul (71), davanti a lui Solo Cristiano Ronaldo (134) e Lionel Messi (119). Foto: Twitter L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Con la rete di questa sera alla Lazio Robertsi è portato a quota 72 reti in. Il polacco ora è sul podio dei migliori marcatori di tutti i tempi nella competizione superando Raul (71), davanti a luiCristiano(134) e Lionel(119). Foto: Twitter L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

