La storia di Deborah uccisa dal suo ex marito con l'accetta dopo anni di violenze e vessazioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Erano anni che Deborah subiva, anni di violenze e vessazioni, anni durante i quali ha dovuto essere forte anche per i suoi quattro figli, tre dei quali avuti da una precedente relazione. Deborah ne stava uscendo: quell'ex violento doveva stare lontano da lei, era agli arresti domiciliari ma poteva allontanarsi da casa per lavorare. Deborah pensava forse di essere al sicuro, pensava di poter respirare e vivere di nuovo, almeno serena. E invece quell'uomo l'ha attirata in una trappola è l'ha uccisa con colpi di accetta, nella terra in cui lavorava. Poi ha tentato di togliersi la vita. Questa è la triste storia di Deborah Saltori, morta a 42 anni, uccisa da un uomo ...

