Ilaria D’Amico e la tragica storia della morte della sorella Catia | uccisa da un tumore

Ilaria D'Amico aveva una sorella: si chiamava Catia ed era più grande di lei. La vita, purtroppo, gliel'ha portata via prima del previsto: Catia è morta a 59 anni, dopo aver combattuto per un anno con un tumore molto aggressivo. Ancora oggi per la conduttrice parlare della sorella è molto difficile. Una orribile malattia Nel gennaio del 2019, infatti, è stato diagnosticato a Catia un tumore all'intestino molto aggressivo, che nell'arco di poco più di un anno l'ha portata via all'età di 59 anni. Ilaria si esprime così riguardo alla sorella e all'atroce destino che è stata costretta a vivere, raccontandolo a Silvia Toffanin a Verissimo: "Non riesco a parlarne ...

