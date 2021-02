Elisabetta Gregoraci | Le Iene l’hanno fatta grossa | lo sfogo e le lacrime

(Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e Le, ecco lo scherzo che l’ha sconvolta. la conduttrice inper il nervoso: “Basta, me ne vado”.e Le, lo scherzo diventa virale sui social: cos’è successo alla bella ex gieffina? Oggi la conduttrice sarà ospite proprio nello studio de Le, come annunciato sul loro profilo:

Martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, tornano in onda Le Iene show con una nuova puntata nel corso della quale sarà trasmesso lo scherzo di cui è stata vittima alcune settimane fa. Dopo la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 a dicembre rinunciando al prolungamento del reality, la è caduta nella trappola ... Spread the love Cosa c'è realmente tra Flavio Briatore ed? I due ex sono davvero tornati insieme? L'ultima indiscrezione Che e Flavio Briatore siano molto vicini è noto a tutti già da tempo. Pare, però, che da quando ... Elisabetta Gregoraci si è commossa durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la show girl non ha trattenuto le lacrime e si è sfogata ...