Cosa vuole fare il ministero dell’Interno del riconoscimento facciale di Sari? (Di martedì 23 febbraio 2021) Screenshot del video di presentazione del Sari (da Youtube)Un’interpellanza urgente al ministero dell’Interno per conoscere che utilizzo intenda fare di Sari, il Sistema automatico di riconoscimento facciale, che consente alle forze dell’ordine di confrontare l’immagine di una persona segnalata con le fotografie conservate nell’archivio Afis e verificare se vi siano corrispondenze. A firmarla i deputati del Partito democratico Filippo Sensi ed Enrico Borghi. Partendo da un’inchiesta di IrpiMedia su Sari, i due parlamentari vogliono sapere “quali sistemi di riconoscimento facciale intenda utilizzare per le attività di competenza del ministero dell’Interno“. E se il Viminale “non ritenga ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) Screenshot del video di presentazione del(da Youtube)Un’interpellanza urgente alper conoscere che utilizzo intendadi, il Sistema automatico di, che consente alle forze dell’ordine di confrontare l’immagine di una persona segnalata con le fotografie conservate nell’archivio Afis e verificare se vi siano corrispondenze. A firmarla i deputati del Partito democratico Filippo Sensi ed Enrico Borghi. Partendo da un’inchiesta di IrpiMedia su, i due parlamentari vogliono sapere “quali sistemi diintenda utilizzare per le attività di competenza del“. E se il Viminale “non ritenga ...

myrtamerlino : #Galli: 'Reparti pieni di varianti?Non dirò più una parola su questa cosa. Mi limiterò ad aspettare due settimane,… - notonlytz : @trash_italiano Tommaso ha detto ciò che pensiamo tutti noi: Dayane ha strumentalizzato un sentimento, e chi non ca… - giap87625642 : RT @the_highsparrow: Ma perché Panebianco e gli altri suoi amichetti non votano Forza Italia Viva e basta, lasciando in pace il PD? Ma cosa… - smemole_83 : #mellos tappatevi le orecchie o non seguite la live e votate #rosalinda. Lei e #DayaneMello sceglieranno cosa fare… - verolove87 : @FrancescaCphoto Bisogna agire se si vuole una cosa devi farla tua sempre ??????? -