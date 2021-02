Comunali, chiesto il rinvio a ottobre: ecco quando ci sarà la decisione (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa decisione arriverà entro il mese di aprile. E sarà il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a sciogliere ogni dubbio circa la data delle elezioni amministrative. Ma nelle ultime ore è emersa una novità: due delle forze politiche che sostengono il neonato governo Conte hanno chiesto il rinvio all’autunno del voto previsto in primavera. Si tratta di Forza Italia e Lega. Per berlusconiani e salviniani meglio programmare sin da subito l’appuntamento elettorale per fine settembre o inizio ottobre. Una richiesta in linea con quanto già deciso ieri, con il Milleproroghe, per le provinciali, che però sono elezioni di secondo livello. C’è da dire che il partito del rinvio, al momento, si limita a Lega e Forza Italia. Contrario Fratelli d’Italia, Pd e M5S ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaarriverà entro il mese di aprile. Eil ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a sciogliere ogni dubbio circa la data delle elezioni amministrative. Ma nelle ultime ore è emersa una novità: due delle forze politiche che sostengono il neonato governo Conte hannoilall’autunno del voto previsto in primavera. Si tratta di Forza Italia e Lega. Per berlusconiani e salviniani meglio programmare sin da subito l’appuntamento elettorale per fine settembre o inizio. Una richiesta in linea con quanto già deciso ieri, con il Milleproroghe, per le provinciali, che però sono elezioni di secondo livello. C’è da dire che il partito del, al momento, si limita a Lega e Forza Italia. Contrario Fratelli d’Italia, Pd e M5S ...

