Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (3) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo Lorenzo Matassa oggi la magistratura rischia la delegittimazione "e il pericolo è sotto gli occhi di tutti". "Basta leggere le statistiche sulla fiducia degli italiani nella Giustizia - dice Lorenzo Matassa -però vorrei dire a tutti coloro che leggeranno queste mia parole che la magistratura non è quella raccontata da Palamara nel suo “Sistema”. La magistratura che, con onore, ho visto lavorare in questi decenni è fatta da uomini e donne davvero straordinari. Gli italiani devono ricordarla non per le correnti, ma nella foto del povero giudice Mario Amato ucciso dai fascisti alla fermata dell'autobus". "Dico questo perché in quella immagine del cadavere si scorge un buco nella suola della scarpa e ciò indusse a pietà anche il suo assassino", aggiunge ancora il gip. "La magistratura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo Lorenzooggi la magistratura rischia la delegittimazione "e il pericolo è sotto gli occhi di". "Basta leggere le statistiche sulla fiducia degli italiani nella Giustizia - dice Lorenzo-però vorrei dire acoloro che leggeranno queste mia parole che la magistratura non è quella raccontata da Palamara nel suo “Sistema”. La magistratura che, con onore, ho visto lavorare in questi decenni è fatta da uomini e donne davvero straordinari. Gli italiani devono ricordarla non per le correnti, ma nella foto del povero giudice Mario Amato ucciso dai fascisti alla fermata dell'autobus". "Dico questoin quella immagine del cadavere si scorge un buco nella suola della scarpa e ciò indusse a pietà anche il suo assassino", aggiunge ancora il gip. "La magistratura ...

fattoquotidiano : CAOS PROCURE “Così Palamara spifferava notizie sulle indagini in corso” [di Antonio Massari] - Adnkronos : Caos Procure, De Magistris: 'Io bloccato da tritolo istituzionale' - TV7Benevento : Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (4)... - TV7Benevento : Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (3)... - TV7Benevento : Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (2)... -