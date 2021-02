Calcio femminile | l’Italia a caccia di una larga vittoria contro Israele per volare agli Europei 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare. La Nazionale italiana diè pronta per scendere in campo domani, all’Artemio Franchi di Firenze, per affrontare nell’ultimo match della fase a gironi di qualificazione. L’imperativo uno su tutti è vincere e farlo in maniera convincente con più gol di scarto per garantirsi il posto nel roster delle migliori seconde di questa fase senza se e senza ma (clicca qui per le possibili combinazioni). “E’ una gara di grande importanza perché può darci la qualificazione diretta. Abbiamo ancora un gap con le squadre top a livello mondiale.come federazione ha cominciato a investire nelin maniera decisa dal 2015. ...