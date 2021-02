Cagliari, Andrea Cossu operato al polmone sinistro: intervento riuscito (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È andata a buon fine l’operazione al polmone sinistro per Andrea Cossu, il dirigente del Cagliari Calcio vittima di un grave incidente stradale nella serata di sabato. L’intervento, reso necessario per il sanguinamento del polmone, è servito a posizionare un tubo di drenaggio con tecnica mininvasiva. I medici del reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Businco non hanno sciolto la prognosi, cosa che probabilmente avverrà nella giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È andata a buon fine l’operazione alper, il dirigente delCalcio vittima di un grave incidente stradale nella serata di sabato. L’, reso necessario per il sanguinamento del, è servito a posizionare un tubo di drenaggio con tecnica mininvasiva. I medici del reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Businco non hanno sciolto la prognosi, cosa che probabilmente avverrà nella giornata di domani. SportFace.

