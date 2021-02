Zona rossa a Sanremo e niente Naomi Campbell, arriva un’altra top model come co-conduttrice (Di martedì 23 febbraio 2021) Con l’arrivo della Zona rossa a Sanremo dal 26 febbraio, le restrizioni a cui far fronte saranno tantissime e i forfait pure: la prima a saltare è Naomi Campbell, che era attesa per la prima serata ma non ci sarà. Lo ha confermato Amadeus, che aveva annunciato il colpaccio della Pantera Nera della moda mondiale all’Ariston lo scorso gennaio: mentre viene annunciata la Zona rossa a Sanremo, per contenere la crescita dei contagi, arriva anche la notizia che le restrizioni del governo Biden non permetteranno alla Campbell di raggiungere l’Italia. Naomi Campbell non sarà co-conduttrice della prima serata di questo Festival, che andrà in onda in piena ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Con l’arrivo delladal 26 febbraio, le restrizioni a cui far fronte saranno tantissime e i forfait pure: la prima a saltare è, che era attesa per la prima serata ma non ci sarà. Lo ha confermato Amadeus, che aveva annunciato il colpaccio della Pantera Nera della moda mondiale all’Ariston lo scorso gennaio: mentre viene annunciata la, per contenere la crescita dei contagi,anche la notizia che le restrizioni del governo Biden non permetteranno alladi raggiungere l’Italia.non sarà co-della prima serata di questo Festival, che andrà in onda in piena ...

