Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 09 | 45

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 9.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA INCOLONNATI TRA CASILINA E NOMENTANA. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE. CHIUSO INOLTRE LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA SEMPRE IN ESTERNA PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA IL NODO CON LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA DISAGI ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA, TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO VERSO IL CENTRO. INVECE, ...